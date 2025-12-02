Bodrum ve Milas arasında bulunan Tuzla Sulak Alanı, göç döneminde flamingoların ve çok sayıda kuş türünün uğrak noktası haline geldi. Sulak alanda bir araya gelen binlerce flamingo, bölgeyi ziyaret edenler için etkileyici görüntüler oluşturdu.

Göç yollarının kritik durağı

380 hektarlık Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı, Avrupa ile Afrika arasındaki kuş göç yolları üzerinde stratejik bir konumda yer alıyor. Flamingoların yanı sıra pelikan, balıkçıl, boz ördek, bataklık kuşları ve kırlangıç türlerinin de alanda gözlemlendiği belirtildi.

Zengin ekosistem dikkat çekti

Yaklaşık 50 balık ve 40 kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı, çevresindeki bitki örtüsüyle birlikte bölgenin doğal zenginliğini ortaya koydu. Alanın biyolojik çeşitliliği, doğa gözlemcileri ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Havadan görüntülendi

Bölgede oluşan yoğun kuş hareketliliği dron ile havadan görüntülendi. Elde edilen görüntüler, Tuzla Sulak Alanı’nın Türkiye’de göçmen kuşlar açısından taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne serdi.