Son Mühür - Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian, “Ay’a hiç gidilmedi” sözleriyle tartışma yarattı. NASA, bu açıklamaya doğrudan yanıt vererek insanlığın Ay’a tam altı kez indiğini hatırlattı. Kardashian, The Kardashians adlı programın son bölümünde oyuncu Sarah Paulson’a, Ay’a inişin gerçekte yaşanmadığını düşündüğünü söyledi. Program sırasında astronot Buzz Aldrin’in bir röportajını izlediğini belirten Kardashian, “Orada ‘Korkutucu bir an yoktu çünkü bu hiç olmadı’ diyor” ifadesini kullandı. Ancak Aldrin’in 2015’te İngiltere’de yaptığı konuşmanın tamamı incelendiğinde, söz konusu sözlerin Ay’a inişi reddetmek için değil, “korkutucu bir an yaşanmaması” üzerine yapılan bir espri olduğu anlaşıldı.

''6 kez gittik''

Kardashian’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, NASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Evet, Ay’a daha önce gittik… Hem de altı kez!''

Duffy, eski görevleri örnek göstererek, ABD’nin Artemis programı çerçevesinde Ay’a dönüş için hazırlıkların devam ettiğini de vurguladı. Başka bir soru daha yöneltti Kardashian, NASA’nın paylaşımına karşılık olarak bu kez “3I/Atlas” adlı gök cismiyle ilgili şu soruyu yöneltti: ''Bekleyin… 3I Atlas’la ilgili ne varmış!?'' Duffy, Kardashian’ı Kennedy Uzay Merkezi’ne davet ederek, Artemis misyonunun Ay’a yapılacak bir sonraki uçuşunu yerinde izlemesini önerdi. Öte yandan bilim insanları, 3I/ATLAS’ın Güneş Sistemi dışından gelen üçüncü yıldızlararası gök cismi olduğunu belirtti. Temmuz 2025’te Şili’deki ATLAS teleskobuyla keşfedilen bu kuyruklu yıldızın, uzmanlara göre alışılmadık hızda ve hiperbolik bir yörüngede hareket ettiği kaydedildi.