Son Mühür - Amerikalı usta oyuncu ve üç kez Oscar adayı gösterilen Diane Ladd, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini, Oscar ödüllü kızı Laura Dern duyurdu. Ladd’in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Laura Dern, yaptığı paylaşımda, “Bana bahşedilen en büyük armağan olan annem Diane Ladd, bu sabah yanımda, huzur içinde hayata veda etti” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, annesi için ayrıca “O sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda muhteşem bir anne, büyükanne ve ilham kaynağıydı” dedi.

Diane Ladd'in kariyeri

Üç kez Oscar’a aday gösterilen Amerikalı sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu, yönetmen ve yazar Diane Ladd, 29 Kasım 1935’te Mississippi’nin Meridian kentinde dünyaya geldi. Gerçek adı Rose Diane Ladner olan Ladd, sanat kariyerine 1950’li yıllarda tiyatro sahnelerinde başladı ve zamanla Hollywood’un en saygın karakter oyuncularından biri haline geldi.

Ladd, 1974 yapımı Martin Scorsese imzalı Alice Artık Burada Oturmuyor filmindeki performansıyla ilk Oscar adaylığını kazandı. Kariyeri boyunca sinema ve televizyon arasında geçiş yaparak çok sayıda önemli projede yer aldı. Son olarak 2022 yapımı Gigi ve Nate filminde bir büyükanneyi canlandırdı.

Sanat yaşamı boyunca pek çok ödül alan Ladd, özellikle Vahşi Duygular (Wild at Heart) ve Rambling Rose filmleriyle tanınıyordu. 1991 yapımı Rambling Rose filminde kızı Laura Dern ile birlikte rol alan ikili, aynı yapımla Oscar’a aday gösterilen ilk anne-kız olarak sinema tarihine geçti. 1960–1969 yılları arasında oyuncu Bruce Dern ile evli olan Ladd’in iki çocuğundan biri, Diane Elizabeth Dern, henüz 18 aylıkken yaşadığı talihsiz bir kazada hayatını kaybetti.

Anne-kız, 2023 yılında birlikte Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love adlı bir kitap kaleme aldı. Diane Ladd, geçmişte yaptığı bir röportajda kızına oyuncu olmasını istemediğini söyleyerek, “Ona doktor ya da avukat olmasını tavsiye ettim. Oyunculuk zor bir meslek; insanlar görünüşüne, sesine, mimiklerine takılır. Ama o kararlıydı. ‘Bu benim hayatım’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.