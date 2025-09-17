Son Mühür/ Osman Günden - Narlıdere Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım ve karbon salınımını azaltma hedefiyle elektrikli araç şarj istasyonu ağını 3 noktadan 7 noktaya genişletti. Belediye Başkanı Erman Uzun, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutuyoruz” dedi.

Şarj ağı genişledi

Narlıdere Belediyesi, doğa dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlattığı elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarını artırdı. Atatürk Kültür Merkezi, Limanreis Mahallesi Muhtarlığı önü ve Yenikale Mahallesi Çeltek Sokak’taki mevcut istasyonlara ek olarak; Yenikale Mahallesi Şehit Onur Akarsu Caddesi, Çatalkaya Mahallesi Sessiz Sokak, Huzur Mahallesi Öğretmenler Sokak ve Çamtepe Gülmüş Sokak’ta yeni istasyonlar hizmete açıldı. Böylece şarj istasyonu sayısı 7’ye ulaştı.

900’ü aşkın abone, binlerce ağaç etkisi

Belediyenin sıfır karbon hedefleri rakamlara da yansıdı. 7 lokasyonda 17 şarj noktasıyla hizmet veren istasyonların abone sayısı kısa sürede 900’ü aştı. Sağlanan karbon tasarrufu ise 1600’den fazla ağacın bir yılda temizleyebileceği miktara eş değer oldu.

Başkan Uzun: “Temiz ve yeşil Narlıdere için çalışıyoruz”

İklim değişikliği ile mücadeleye vurgu yapan Belediye Başkanı Erman Uzun, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda şarj altyapısını güçlendirdiklerini söyledi. Uzun, “İlçemizde elektrikli araç sayısı hızla artıyor. Biz de Narlıdere Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyor, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Temiz, yeşil ve sessiz bir Narlıdere için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.