Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken Ankara’da düzenlenecek Yalçın Efe Turnuvası’na katılacak. İlk maçında Rus ekibi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak yeşil-kırmızılılar, turnuvada şampiyonluk hedefliyor.

Hazırlık Maçlarının Ardından Ankara’ya

Karşıyaka, yeni sezon öncesi Makedonya kampı ve İzmir’de oynadığı 4 özel maçın ardından Ankara Yalçın Efe Turnuvası’na katılıyor. Takım, sezon öncesi performansını test etmek ve eksiklerini görmek amacıyla turnuvaya motive bir şekilde hazırlanıyor.

Turnuva Programı ve İlk Maç

Ankara Spor Salonu’nda oynanacak organizasyonda Karşıyaka, ilk maçını yarın saat 18.15’te Rus ekibi Lokomotiv Kuban ile yapacak. Turnuvanın ilk gününde saat 16.00’da Yunan ekibi Maroussi BC ile Türk Telekom karşı karşıya gelecek.

Final ve Üçüncülük Maçları

Turnuvanın ikinci günü, 20 Eylül Cumartesi günü, ilk günün mağlup takımları saat 16.00’da üçüncülük maçı oynayacak. Galip takımlar ise saat 18.15’te final mücadelesi verecek.