Son Mühür/ Seçil Ünlü - Narlıdere Belediyesi, 2026 yılına sayılı günler kala ilçede sanat, emek ve dayanışmayı buluşturan iki ayrı etkinlik düzenliyor. 24 Aralık’ta kapılarını açacak El Emeği Göz Nuru Yeni Yıl Pazarı ile 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek Çocuk Senfoni Orkestrası Konseri, Narlıdere’de yeni yıl haftasına renk katacak.

Sanat ve dayanışma dolu bir hafta

Yeni yılı sanatın ve emeğin ışığında karşılamaya hazırlanan Narlıdere Belediyesi, 24–28 Aralık tarihleri arasında kurulacak Yeni Yıl Pazarı ve 25 Aralık Perşembe günü düzenlenecek konserle Narlıderelilere keyifli bir hafta sunmayı hedefliyor. Etkinliklerin tamamı Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çocuk Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl konseri

Narlıdere Belediyesi’nin çocuklara sanat eğitimi sunmak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası, 2025 yılı çalışmalarını özel bir konserle taçlandıracak. Şef Tolga Akın yönetiminde sahne alacak orkestra, 25 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Narlıdereli sanatseverlerle buluşacak.

Türk marşlarından film müziklerine, klasik batı müziğinden dünya ezgilerine uzanan geniş repertuvarıyla sahne alacak Çocuk Senfoni Orkestrası’nın konseri ücretsiz olarak izlenebilecek.

El emeği göz nuru ürünler yeni yıl pazarında

El emeği ve göz nuru ürünlerin yer alacağı El Emeği Göz Nuru Yeni Yıl Pazarı ise 24 Aralık’ta kapılarını açacak. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde kurulacak pazar, 24–28 Aralık tarihleri arasında her gün 11.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Pazarda el işi çantalar, takılar, mumlar, dekoratif objeler ve birbirinden özel hediyelik eşyalar yer alacak. Yeni Yıl Pazarı ile yerel üreticilerin ve kadınların ev ekonomilerine katkı sağlaması da amaçlanıyor.