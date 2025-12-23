Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında ortaya koyduğu istikrarlı futbol ve güçlü savunma anlayışıyla öne çıkan Göztepe, sezonun ilk 17 haftasını ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri olarak tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte topladığı 32 puanla Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etti.

İlk yarıda 32 puan, ligde 4’üncülük

İzmir temsilcisi, sezonun ilk devresinde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Bu performansıyla ligin ilk yarısını 4. sırada bitiren Göztepe, hem puan tablosunda hem de oyun disiplini açısından üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

En az gol yiyen takım Göztepe oldu

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde savunma organizasyonunu sezonun merkezine alan Göztepe, ilk 17 haftalık periyotta kalesinde yalnızca 9 gol gördü. Bu istatistikle Süper Lig’de ilk yarının en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, savunma başarısında rakiplerine net bir fark attı. Göztepe’yi bu alanda 12 golle Galatasaray takip etti.

11 maçta gole izin verilmedi

Göztepe’nin savunma istatistikleri yalnızca yenilen gol sayısıyla sınırlı kalmadı. Sarı-kırmızılı ekip, 17 maçın 11’inde kalesini gole kapatarak bu alanda da ligin zirvesine yerleşti. İzmir temsilcisi; Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını hem kazanıp hem de gol yemeden tamamladı.

Puan kaybına rağmen savunma ayakta kaldı

Göztepe, galibiyet elde edemediği Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında da savunma disiplininden ödün vermedi. Bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, savunma istikrarını sezon geneline yaymayı başardı.

Mateusz Lis’ten kusursuz ilk yarı

Sarı-kırmızılı ekibin savunma başarısında en büyük pay sahiplerinden biri kaleci Mateusz Lis oldu. Polonyalı file bekçisi, sezonun ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Lis, kritik kurtarışları ve maç içindeki istikrarıyla Göztepe’nin Avrupa potasında kalmasında kilit rol üstlendi.

Üçlü savunma sisteminde geniş rotasyon

Trendyol Süper Lig’de sezon boyunca ağırlıklı olarak üçlü stoper hattıyla sahaya çıkan Göztepe, savunma rotasyonunda geniş bir oyuncu havuzuna sahip oldu. Sarı-kırmızılı ekipte stoper mevkisinde Heliton, Bokele, Godoi, Taha, Furkan Bayır ve Miroshi olmak üzere 6 farklı isim forma giydi.

Heliton, Bokele ve Taha öne çıktı

Savunma hattında en fazla süre alan oyuncular Heliton, Bokele ve Taha olurken; Miroshi ise joker oyuncu rolüyle hem savunmada hem orta sahada görev aldı. Godoi, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamazken, Furkan Bayır ise rotasyonun önemli parçalarından biri olarak teknik heyetin elini rahatlattı.