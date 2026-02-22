Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Narlıdere Belediyesi, çalışma hayatındaki taciz, şiddet ve her türlü ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen "Şiddete Karşı Tutum Belgesi"ni resmen hayata geçirdi. Belediye Başkanı Erman Uzun, sadece iş hayatını değil, toplumsal yaşamın her alanını kapsayan bu hamleyle şiddete karşı "sıfır tolerans" dönemini başlattıklarını ilan etti.

Kurumsal yapıda toplumsal cinsiyet eşitliği dönemi

Narlıdere Belediyesi, yerel yönetim anlayışına demokratik ve eşitlikçi bir perspektif kazandırmak amacıyla stratejik bir adım attı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen 190 sayılı sözleşme standartlarıyla paralel olarak hazırlanan Politika Belgesi, Başkan Erman Uzun tarafından imzalandı. Bu belgeyle birlikte, belediye bünyesindeki tüm iş süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve emeği onurlandırmak temel bir kurumsal ilke haline getirildi. İmzalanan metin, sadece bir taahhüt olmanın ötesinde, her türlü mobbing ve ayrımcılığa karşı kalkan görevi görecek somut bir yaptırım mekanizmasını temsil ediyor.

Şiddete karşı tavizsiz ve koruyucu mekanizmalar

Hazırlanan kapsamlı tutum belgesi; memurdan işçiye, sözleşmeli personelden stajyere kadar kurum çatısı altındaki her bir bireyi fiziksel, psikolojik, cinsel ve dijital şiddete karşı koruma altına alıyor. Sürecin yönetim merkezi olarak belirlenen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, personelin farkındalığını artıracak eğitim programlarını hayata geçirecek. Kurulan koruyucu mekanizmalar sayesinde, olası bir mağduriyet durumunda tavizsiz politikalar uygulanarak güvenli çalışma ortamı garanti edilecek. Bu stratejik hamle, belediyenin modern ve insana değer veren yüzünü pekiştirirken, dijitalleşen dünyada yeni nesil taciz türlerine (siber zorbalık vb.) karşı da etkin bir mücadele alanı oluşturuyor.

Başkan Uzun: "Narlıdere’den tüm Türkiye’ye mesaj veriyoruz"

İmza töreninde konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, her türlü şiddetle mücadelenin evden sokağa, iş yerinden tüm topluma yayılması gereken bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Özellikle kadınların iş hayatında karşılaştığı ücret eşitsizliği ve toplumsal kalıpların yarattığı bariyerlere dikkat çeken Başkan Uzun, "Bu belgeyi sadece mesai saatleriyle sınırlı bir kağıt parçası olarak görmüyoruz. Biz, insan onuruna yakışır bir ortamın ancak eşitlikçi bir bakış açısıyla kurulabileceğine inanıyoruz. Narlıdere’den yükselen bu ses, daha adil ve güvenli bir Türkiye hayalimizin somut bir yansımasıdır. İzmir’in çağdaş yüzü olarak, bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Geleceğin eşitlikçi Belediye modeli

Narlıdere Belediyesi’nin bu girişimi, yerel yönetimlerin sadece fiziksel yatırımlarla değil, sosyal adalet ve insan hakları odaklı politikalarla da topluma öncülük edebileceğini gösteriyor. Uygulama kapsamında personelin maruz kaldığı ayrımcılığa karşı hızlı müdahale ekiplerinin kurulması ve düzenli periyotlarla yapılacak olan bilinçlendirme çalışmaları, projenin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Şeffaf ve adil bir iş ortamının inşasıyla Narlıdere, Türkiye’deki diğer belediyeler için de bir rol model olma özelliği taşıyor.