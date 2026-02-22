TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden İzmir’in köklü temsilcisi Altay’da, Teknik Direktör Mehmet Can Karagöz, Tire 2021 FK karşılaşması sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı camianın şanlı tarihinden güç alan bir takım yapısı oluşturduklarını ifade eden Karagöz, sergilenen karakterli oyunun gelecek adına büyük bir umut vaat ettiğini belirtti.

Eksik kadroya rağmen disiplinli hazırlık süreci

Ligin 22. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Tire 2021 FK’yı konuk eden ve sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılan Altay’da, puanın yanı sıra sahaya yansıyan oyunun detayları konuşuluyor. Karşılaşma öncesinde takımın beş as oyuncusundan yoksun kalmasına rağmen hazırlık sürecini en ince ayrıntısına kadar planladıklarını dile getiren Teknik Direktör Mehmet Can Karagöz, yazılı açıklamasında takımın direncine dikkat çekti. İlk yarıda bireysel bir hata sonucu kalelerinde gördükleri golün başlangıçtaki oyun planını sekteye uğrattığını kabul eden Karagöz, buna rağmen oyuncularının oyun kontrolünden kopmamasının kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

Canlı analiz ve devre arası müdahaleleri sonuç verdi

Karşılaşma sırasında modern futbolun teknolojik imkanlarını sonuna kadar kullandıklarını belirten Karagöz, analiz ekibinin gerçekleştirdiği canlı video verileri sayesinde sahadaki aksaklıkları anlık olarak saptadıklarını ifade etti. Soyunma odasında yapılan taktiksel dokunuşların ikinci yarıya doğrudan yansıdığını belirten genç teknik adam, ikinci devrede çok daha doğru pozisyon alan, topun hakimiyetini elinde tutan ve etkili pas organizasyonlarıyla rakibi baskı altına alan bir takım izlediklerini söyledi. Oyuncu değişikliklerinin ritmi tamamen Altay lehine çevirdiğini belirten Karagöz, Caner’in ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünü ise müsabakanın kaderini etkileyen temel kırılma noktası olarak niteledi.

"Gerçek Altay kimliğini her hafta güçlendiriyoruz"

Mücadele boyunca sergilenen reaksiyonun skorun ötesinde bir anlam taşıdığını ifade eden Mehmet Can Karagöz, en büyük kazanımlarının her koşulda oyun disiplinine sadık kalan bir oyuncu grubu olduğunu dile getirdi. Altay’ın köklü geçmişinden ilham alarak modern bir takım kimliği inşa ettiklerinin altını çizen Karagöz, bu yapının her geçen hafta daha da olgunlaştığını ve güçlendiğini belirtti. Oyuncularının taktiksel sadakatini ve sahadaki duruşlarını tebrik eden başarılı teknik adam, büyük Altay taraftarının sarsılmaz desteğine de özel bir parantez açtı.

Gelecek için güçlü inanç mesajı

Sözlerini camiaya ve taraftara yönelik umut dolu mesajlarla sonlandıran Karagöz, tribünlerden gelen enerjinin takımı diri tuttuğunu ifade etti. Mevcut puanlarını 20'ye yükselttiklerini hatırlatan Altay Teknik Direktörü, birlik ve beraberlik ruhuyla çok daha dominant ve izlemesi keyif veren bir Altay izletmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Karagöz, bu inançlı oyuncu grubu ve camianın gücüyle Altay’ın hak ettiği noktalara emin adımlarla ilerleyeceğini vurguladı.