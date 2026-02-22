Son Mühür / Erkan Doğan- Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ‘Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var’ başlıklı panelinde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, iktidarın seçilmiş belediye başkanlarını hedef alan bir korku iklimi oluşturmak istediğini öne sürerek, “Bu korku siyaseti İzmir’de işlemez” dedi.

"Korku filmi oluşturmak istiyorlar, Bu korku siyasite İzmir'de işlemez!"

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından Aziz Kocaoğlu, tutuklu İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in kızı Defne Soyer'in de katıldığı panelin açılışında söz alan Güç, şunları söyledi, “İstanbul’da büyük bir irade var, İzmir’de güçlü bir mücadele var. Seçilmiş belediye başkanlarını hedef alan bir korku iklimi oluşturmak istiyorlar. Bu korku siyaseti İzmir’de işlemez. Bu sindirme siyaseti İstanbul’a işlemez. Bu baskı siyaseti CHP’de işlemez. Biz Anadolu’nun yetiştirdiği evlatlarız. Biz halkımızla inatlaşmayız. Biz halkımızı umursamazlığa mahkum etmeyiz. Biz insanımıza hayal satmayız. Bu memleketin neye ihtiyacı varsa onu yaparız. Bugün bu hukuksuzluklara karşı durmamızın sebebi budur. Çünkü biz biliyoruz ki halkı ile inatlaşan iktidar uzun süre ayakta kalamaz. Milletin sabrını tükettikler. Ekonomiyi, umudu tükettiler. Şimdi de adaleti tüketmek istiyorlar. Bu ülkenin mayasında adalet vardır. Bu ülkenin vicdanı, feraseti vardır. O feraset günü geldiğinde sandıkta cevabını verecektir. Hukusuzluk karşısında dimdik duracağız. Hukuksuzluk karşısında dimdik duracağız. Bu ülke karanlığa teslim olmayacak. Bu millet iradesine sahip çıkacak. Bu örgüt asla susmayacak. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, örgütümüzün gücü ve milletimizin desteği ile bu ülkeyi yeniden hukuk devleti yapacağız. Adaleti yeniden tesis edeceğiz. Biz iktidar olmak için değil adaleti sağlamak için yola çıktık. Ve biz kazanacağız”

Tunç Soyer'den mesaj var!

Sevgili yol arkadaşlarım, kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz,

Benimle ilgili yürütülen hukuki süreç yerel yönetim anlayışımızın, halkçı belediyeciliğin ve temiz siyaset iddiamızın sınandığı bir süreçtir. Bir tek çocuk yatağa aç girmesin, bir tek gençumutsuz kalmasın istedim. Görev sürem boyunca CHP’nin kurucu ilkelerinden asla vazgeçmedim. Taşıdığımız bayrağı bir adım yükseğe taşımak için canla başla çalıştım.

Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancım tamdır. Bizler, hukuka saygıyı yalnızca kendimiz için değil, herkes için savunan bir partinin mensuplarıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetini taşıyan, Cumhuriyetimizin kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, en zor zamanlarda dahi demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmıştır. Bugün de yapmamız gereken budur: Soğukkanlılıkla, vakarımızı koruyarak, dayanışmamızı büyüterek mücadele etmek. Çünkü biliyorum ki geleceği biz kuracağız. Gelecek bizim.

Sizlerden ricam; bu süreci bir kırgınlık ya da umutsuzluk vesilesi değil, daha güçlü bir kenetlenmenin fırsatı olarak görmenizdir. Örgütlü gücümüz, en büyük teminatımızdır. Mahallede, ilçede, ilde; nerede bir yurttaşın derdi varsa orada olmaya devam edin. Kapıları çalmayı, gönüllere dokunmayı, halkın sesini dinlemeyi bırakmayın. Çünkü bizim siyasetimiz makam için değil, memleket içindir.

Biliyorum, zor günlerden geçiyoruz. Ama unutmayın: Tarih boyunca haklı olanlar sonunda kazanmıştır. Bizim pusulamız adalet, rehberimiz halktır. Bugün burada konuşulanlar, yarının aydınlık Türkiye’sinin harcını karacaktır.

Ben sizlere güveniyorum. Örgütümüzün sağduyusuna, birikimine ve vicdanına güveniyorum

En kısa zamanda özgür günlerde, yine omuz omuza, yine yan yana olacağımıza yürekten inanıyorum. Dayanışmanız, dualarınız ve mücadeleniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Yaşasın demokrasi, yaşasın adalet, yaşasın örgütlü mücadelemiz.

Aydınlık günler mutlaka gelecek. Gelecek olsun!

Tunç SOYER İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Koğuş B/63

