Son Mühür / Erkan Doğan- Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ‘Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var’ başlıklı panelin yapılacağı İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi salonunda ‘Tutuklu Belediye Başkanları’ Sergisi açıldı. CHP Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamdoğlu, kooperatif davasından tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer’in fotoğrafları da sergide yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Av.Gül Çiftçi ve Av.Gökçe Gökçen ile İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve İl Başkan Vekili Av.Murat Aydın'ın katılımcısı olacakları, İstanbul Büyükşehir Belediye Davası ve İzmir Kooperatif Davasının konuşulacağı, "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" başlıklı panel, İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde gerçekleşiyor. Panel öncesi konukları CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel karşıladı.,

Resimleri olan başkanlar

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş belediye başkanı Rıza akpolat, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan bahçetepe, İzmir Büyükşehir Belediye eski başkanı Tunç soyer, Seyhan belediye başkanı Oya Tekin,