Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Sütini Mağarası’nda eğitim faaliyeti yürüten bir üniversite öğrencisi, yaklaşık 5 metrelik dikey boşluğa düşerek ağır yaralandı. Dar geçitler ve zorlu arazi şartları nedeniyle adeta zamana karşı yarışan kurtarma ekipleri, 9 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından genci mahsur kaldığı derinliklerden çıkarmayı başardı.

Eğitim faaliyeti kaza ile yarıda kaldı

Olay, Şirince yolu üzerindeki Sütini Mağarası’nda, Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (EMAK) üyelerinin keşif ve eğitim amacıyla düzenlediği etkinlik sırasında meydana geldi. Yaklaşık 40 kişilik bir öğrenci grubunun katıldığı organizasyonda, 26 yaşındaki erkek öğrenci mağara içerisindeki dikey bir hat üzerinde ilerlerken bir anlık dengesini yitirdi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten sert zemine düşen genç, mağaranın ulaşımı en güç noktalarından birinde ağır yaralandı. Saat 03.30 sularında gerçekleşen kazanın ardından, gruptaki diğer öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda uzman ekip yönlendirildi.

Dar geçitlerde uzman ekiplerin stratejik müdahalesi

İhbarın hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederken, Mağaracılık Federasyonu’na bağlı özel kurtarma ekipleri de operasyona dahil oldu. Mağaranın doğal yapısının oldukça dar ve engebeli olması, yaralıya doğrudan ulaşılmasını imkansız kıldı. Kurtarma ekipleri, "iple erişim" tekniklerini kullanarak gence ulaşırken, sedyenin geçebilmesi için mağara içindeki dar kanalları kontrollü bir şekilde genişletmek zorunda kaldı. Mağara kurtarma disiplininin en zorlu örneklerinden birine sahne olan bu teknik çalışma, profesyonel bir koordinasyonla yürütüldü.

9 saatlik zamana karşı yarış mutlu sonla bitti

Kurtarma operasyonu, mağaranın fiziki zorlukları nedeniyle tam 9 saat boyunca kesintisiz sürdü. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda günün ilerleyen saatlerinde gün ışığına çıkarılan gencin bilincinin kapalı olduğu bildirildi. Mağara ağzında hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra vakit kaybetmeden hastaneye sevkini sağladı. Bölgedeki güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kurtarma ekiplerinin zorlu doğa şartlarındaki başarısı büyük takdir topladı.

Mağara araştırmalarında güvenlik ve koordinasyonun önemi

Bu kaza, teknik mağaracılık sporunun barındırdığı riskleri ve kurtarma ekiplerinin uzmanlık seviyesini bir kez daha gündeme getirdi. Sütini Mağarası gibi karmaşık yapılarda yürütülen operasyonların, itfaiyeden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede eşgüdüm içerisinde yapılması, yaralının hayata tutunmasında kritik rol oynadı. Uzmanlar, bu tür doğa aktivitelerinde profesyonel ekipman ve tecrübeli gözetmenlerin önemine dikkat çekerek, benzer olayların yaşanmaması adına eğitim standartlarının titizlikle uygulanması gerektiğini vurguluyor.