Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de faaliyetlerini sürdüren Konyalılar Vakfı, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini dev bir organizasyonla taçlandırdı. Geleneksel hale gelen iftar yemeğinde, Ege’nin kalbinde yaşayan Konyalı bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri ve sivil toplum gönüllüleri aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Seçkin davetli topluluğu bir araya geldi

Mehmet Aydoğan’ın liderliğindeki Konyalılar Vakfı (KONVAK), Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde oldukça kapsamlı bir katılıma imza attı. İftar programı; vakfın yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İzmir’de kamu hizmetini sürdüren üst düzey bürokratları, bölge ekonomisine yön veren sanayicileri ve Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) çatısı altındaki 25 farklı derneğin temsilcilerini ağırladı.

Geceye siyaset ve hukuk dünyasından da yoğun ilgi vardı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya başta olmak üzere; İzmir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Ömer Doğruöz, İstinaf Mahkemesi Kurucu Başsavcısı Celal Kocabaş ve DSİ Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi gibi isimler protokolde yer aldı. Ayrıca akademi, medya ve sosyal güvenlik kurumlarından da çok sayıda yönetici bu anlamlı buluşmaya eşlik etti.

Mevlevilik ruhuyla yoğrulan birlik mesajı

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve dualar eşliğinde açılan oruçların ardından kürsüye çıkan KONVAK, KONFED ve İSTÖP Başkanı Mehmet Aydoğan, konuşmasında toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Vakıf olarak temel düsturlarının Hz. Mevlana’nın evrensel sevgi dili olduğunu belirten Aydoğan, "Bizler, kadim bir medeniyetin evlatları olarak İzmir’de bu kültürü yaşatmanın gururunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydoğan, sivil toplumun birleştirici gücüne dikkat çektiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Mevlana felsefesi bizim pusulamızdır. 'Ne olursan ol yine gel' çağrısını bugün bu sofralarda somut bir kardeşliğe dönüştürüyoruz. Amacımız sadece bir hemşehri dayanışması değil, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve toplumsal barışa katkı sunmaktır. Allah bu birliğimizi daim eylesin."

Vefa ve emek plaketlerle onurlandırıldı

Haberin devamında, vakıf faaliyetlerine katkı sunan isimlerin unutulmadığı anlar kaydedildi. Vakfın 30 yıllık geçmişini özetleyen ve titizlikle hazırlanan 400 sayfalık özel dergiye emek veren Başdanışman Özlem Özcanlı ile geceye sponsorluk desteği sağlayan The New Hotel’in sahibi iş insanı Mehtap Zeybek’e teşekkür plaketleri takdim edildi. Başkan Aydoğan, bu tür desteklerin sivil toplumun sürekliliği için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Gecenin finali semazen gösterisiyle yapıldı

İftar programı, yalnızca bir yemek organizasyonu olmanın ötesine geçerek kültürel bir şölene dönüştü. Konya’nın ruhunu İzmir’e taşıyan semazenlerin performansı, davetliler tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla izlendi. Tasavvuf müziği eşliğinde gerçekleştirilen sema mukabelesi, gecenin manevi atmosferini doruğa çıkardı. Katılımcıların samimi sohbetleriyle devam eden organizasyon, bir sonraki yılın Ramazan ayında yeniden buluşma temennileriyle sona erdi.

