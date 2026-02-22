Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, katıldıkları "Görkemli Hatıralar" programında kentin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşanan doğal afetlerden ekonomik kısıtlamalara, sosyal belediyecilik projelerinden spor organizasyonlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunan Başkan Tugay, İzmir'in yeni dönem yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Sel selaketi ve altyapıda kararlılık mesajı

Kentin son dönemde karşı karşıya kaldığı yoğun yağış ve sel baskınlarına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, süreci soğukkanlılıkla analiz etti. Yağışların ani ve sert doğasına dikkat çeken Tugay, kuraklık korkusunun yerini su rezervlerindeki artışın getirdiği sevince bıraktığını ifade etti. "Su problemi riskinin ortadan kalkması bizim için sevindirici; ancak doğanın bu sert yüzü bize yeni sorumluluklar yükledi," diyen Tugay, tespit edilen sorunlu noktalara önümüzdeki aylarda kalıcı müdahaleler yapılacağının altını çizdi. İzmir’in bir daha benzer mağduriyetler yaşamaması adına altyapı çalışmalarının hız kesmeden süreceği vurgulandı.

Sosyal belediyecilikte yeni yoluk: İZMAR marketler

Belediyenin ekonomik krizle mücadele eden vatandaşa sunduğu bir çözüm olan İZMAR marketlerin hikayesini anlatan Tugay, bu girişimin köklü bir geleneğin devamı olduğunu belirtti. Bir döneme damga vuran TANSAŞ markasının isim haklarının devredilmesi sebebiyle yeni bir yapılanmaya gidildiğini açıklayan Başkan, İZMAR’ın sadece bir market değil, sosyal belediyeciliğin güncel bir yansıması olduğunu söyledi. Geçmişteki halkçı belediyecilik mirasını modern yöntemlerle sürdürdüklerini belirten Tugay, vatandaşın ucuz ve kaliteli gıdaya erişimini önceliklediklerini kaydetti.

Türkiye’de bir ilk: Yurttaş iklim meclisi

İklim krizinin sadece akademik bir tartışma değil, gündelik hayatı doğrudan etkileyen bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Dr. Cemil Tugay, bu konuda Türkiye’de öncü bir adım attıklarını duyurdu. İklim değişikliğinin mevsim dengelerini bozduğunu, deniz ekosistemini değiştirdiğini ve yangın risklerini artırdığını hatırlatan Tugay, bu krizle sadece bürokratik mekanizmalarla değil, halkla birlikte mücadele etmek için "Yurttaş İklim Meclisi"ni kurduklarını ifade etti. Vatandaşların çözüm sürecine dahil olduğu bu meclisin belediyeye önemli ev ödevleri verdiğini belirten Başkan, toplumsal bilincin bu yapıyla güçleneceğine işaret etti.

Seçim açıklaması

Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara ve yerel yönetimlerin üzerindeki baskılara da değinen Başkan Tugay, hükümetin belediyelere yönelik kısıtlamalarına tepki gösterdi. Emeklisinden çiftçisine, esnafından işçisine kadar her kesimin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Tugay, belediyelerin hareket alanının daraltılmasının toplumsal faydayı engellediğini savundu. Mevcut tıkanıklığın ancak demokratik bir çözümle aşılacağını ifade eden Tugay, "Yeni bir sandık iradesiyle bu sorunların düzeleceğine inanıyorum," diyerek siyasi gündeme dair görüşlerini dile getirdi.

Foça-Karaburun hattında yüzme maratonu

Programın en dikkat çekici anlarından biri ise İzmir haritası üzerinden yapılan coğrafi bilgilendirme oldu. Foça’nın konumunu ve kentin demografik yapısını harita başında anlatan Başkan Tugay, sporseverleri heyecanlandıracak bir müjde verdi. Önümüzdeki süreçte Karaburun ile Foça arasında, yaklaşık 9 kilometrelik mesafeyi kapsayan dev bir yüzme yarışı düzenleneceğini duyurdu. Sunucunun "Siz de yüzer misiniz başkanım?" sorusuna, "O kadar uzun bir mesafeyi yüzemem ama tekneyle eşlik ederek sporcuların yanında olurum," yanıtını verdi. Görüşmede eski siyasetçi Deniz Baykal’ın usta yüzücülüğünün anılması üzerine sessiz kalan Tugay, sunumuna İzmir'in yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinin planlamasını anlatarak devam etti.

