Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 yenilerek ağır bir yara alan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçti. Dinlenmiş oyuncularla sahada taze bir güç yaratmayı hedeflediklerini ancak takım olarak günlerinde olmadıklarını ve çok az pozisyon ürettiklerini belirten Buruk, maçın kırılma anlarına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

VAR KARARINA VE HAKEMLERE SERT TEPKİ

Açıklamalarının odağında iptal edilen gol pozisyonu yer alan Okan Buruk, maçın sıfır sıfır devam ettiği anlarda buldukları nizami golün iptal edilmesini büyük bir komedi olarak nitelendirdi. Video Yardımcı Hakem sisteminin devreye girmesiyle alınan bu kararın futbol adına utanç verici olduğunu savunan tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu yetkililerine seslendi. Kurum başkanlarının süreci değerlendirerek, söz konusu karara imza atan hakemler hakkında gerekli adımları atmasını beklediğini ifade etti.

KONYASPOR'A TEBRİK VE TAKIMINA ÖZELEŞTİRİ

Hakem kararlarına yönelik sert eleştirilerinin yanı sıra kendi takımı için de bir özeleştiri parantezi açan başarılı teknik adam, rakip takım Konyaspor'u gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti. Hakemlerin tüm kararları aleyhlerine olsa dahi Galatasaray kimliğine ve kalitesine yakışır bir futbol oynamaları halinde sahadan galibiyetle ayrılabileceklerini belirten Buruk, iyi oynamadıkları için kaybettiklerinin altını çizdi.

ICARDI VE OSIMHEN'İN FİZİKSEL DURUMLARI

Karşılaşmadaki kadro tercihleri ve hücum hattındaki eksikliklere de değinen teknik direktör, Victor Osimhen'in yokluğunun takımın oyun planını doğrudan etkilediğini belirtti. Mauro Icardi'nin ise son antrenmanı sırt ve boyun bölgesinde yaşadığı şiddetli tutulma nedeniyle yarıda bıraktığını aktaran Buruk, yıldız oyuncunun maça son anda ve zor şartlarda yetiştiğini sözlerine ekledi. Devre arasında yapılan taktiksel hamlelerin ve savunma arkasına atılacak koşuların da beklenen sonucu vermemesiyle mağlubiyetin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.