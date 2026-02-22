Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, yerel yönetim vizyonu kapsamında geçtiğimiz aylarda gençlere yönelik hizmete sunduğu Genç Yaka’nın ardından, bu kez ilçenin kıymetli büyükleri için tasarlanan "Emekli Yaka" merkezini hizmete açıyor. Atakent Mahallesi’nde hayat bulan bu yeni sosyal yaşam merkezi, 24 Şubat Salı günü saat 17.00’de düzenlenecek törenle Karşıyakalılar ile buluşacak.

Atakent’te doğayla iç içe bir sosyal durak

İlçedeki ileri yaşlı bireylerin sosyal yaşam standartlarını yükseltmeyi ve onlara aktif bir yaşlılık dönemi sunmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini daha ekledi. Caher Dudayev Bulvarı üzerinde, Görme Engelliler Parkı’nın yeşil dokusuyla sarmalanmış bir noktada kurulan Emekli Yaka, misafirlerine adeta bir nefes alanı sunacak. Şehrin gürültüsünden uzak, ağaçların gölgesinde huzurlu bir atmosfer vadeden merkez; zengin içerikli kitap köşesinden stratejik düşünmeyi teşvik eden satranç masalarına, damadan çeşitli eğlenceli kutu oyunlarına kadar geniş bir sosyal aktivite yelpazesini çınarların ayağına getirecek.

Sosyalleşmenin ve paylaşımın yeni merkezi

Kentin hizmet ağına eklenen bu modern tesis, sadece bir dinlenme alanı olmanın ötesinde, vatandaşlar için güçlü bir etkileşim ve paylaşım platformu olarak kurgulandı. Karşıyaka’nın hafızası sayılan büyüklerin bir araya gelerek samimi sohbetler edebileceği, yeni dostluklar kurabileceği ve entelektüel paylaşımlarda bulunabileceği Emekli Yaka, ferah tasarımıyla dikkat çekiyor. Merkezin işletme anlayışında katılımcı bir model benimsenirken, ilerleyen süreçte vatandaşlardan gelecek öneri ve talepler doğrultusunda farklı etkinliklerin, kültürel programların ve yeni imkanların da sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Başkan Yıldız Ünsal: "Büyüklerimiz bizim için çok kıymetli"

Projenin kentsel yaşamdaki önemine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, toplumun her kesimine hitap eden projeler üretmeye odaklandıklarını vurguladı. Büyüklerin tecrübe ve birikimlerine büyük saygı duyduklarını belirten Başkan Ünsal, “Şehrimizin dört bir yanına yayılan hizmet zincirimize şimdi de Emekli Yaka’yı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, büyüklerimize verdiğimiz değerin ve onlara karşı duyduğumuz vefanın bir simgesidir. Atakent’in kalbinde, doğanın içinde yer alan bu merkezle ileri yaşlı hemşehrilerimizin sosyal hayata katılımını güçlendireceğiz. Atakent Mahallesi’ndeki açılış heyecanımızı paylaşmak üzere tüm Karşıyakalıları törenimize davet ediyorum” dedi.