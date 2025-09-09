Son Mühür/ Osman Günden - Narlıdere Belediyesi’nin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren NAR-KOOP, 2. İnönü Mahallesi’ndeki merkez ofisi ve Narlı Mahallesi’ndeki Yukarıköy Lokanta, Yukarıköy Kafe ile Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluşuyor.

Kadın emeğiyle yerel kalkınma

Kooperatif, tarhana, erişte, reçel, salça, kuru domates, lavanta ve kantaron yağı gibi gıda ürünlerinin yanı sıra mantı, gözleme, sarma gibi günlük lezzetleri de üretiyor. Takı, kolye gibi el emeği hediyelik eşyaların da satıldığı NAR-KOOP’tan toplu yemek siparişi verilebiliyor. Ayrıca, belediye işletmeleri olan Emekliler Lokali ve Narista’ya ürün desteği sağlanıyor.

“Birlikten güç doğuyor”

NAR-KOOP Başkanı ve Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Ömür Gürokur, kadınların bilgi ve becerilerini ortak bir çatı altında buluşturarak kolektif bir güç oluşturduklarını belirtti. Gürokur, “Kadınların üretime katıldığı, kendi ayakları üzerinde durabildiği bir ortam yaratmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadın emeğini her zaman destekleyen, yanımızda olan Narlıdere Belediye Başkanımız Sayın Erman Uzun’a teşekkür ediyorum” dedi.