Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Buca Belediyesi’ne ait olan bir arsanın imar planı değiştirildi. Tınaztepe Mahallesi'nde yer alan 7629 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla artık “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak kullanılabilecek.

Bu değişiklikle birlikte arsanın değeri önemli ölçüde artarken, alan özel sağlık yatırımlarına açılmış oldu. Alınan kararla, söz konusu arsaya özel hastane, klinik veya benzeri sağlık kuruluşları yapılabilecek.

BORÇLAR İÇİN Mİ ÖZELLEŞTİRİLDİ?

Edinilen bilgilere göre Buca Belediyesi, bu arsayı SGK’ya olan borçlarını kapatmak amacıyla devretmeyi planlıyor. Ancak imar planı değişikliğinden önce, taşınmaz Sağlık Ocağı olarak kullanılıyordu ve bu da kamuya ait sağlık hizmetleri için kullanılması gerektiği anlamına geliyordu. Yapılan değişiklikle birlikte arsa artık “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak tanımlandı.

Bu durum, kamu mülkiyetindeki bir taşınmazın özel sektör kullanımına açılacağı endişelerini beraberinde getirdi.

ÖZEL ŞİRKETLERE KAPI AÇILIYOR

Yeni imar planına göre söz konusu arsada yapılaşma koşulları Emsal 1.50 ve maksimum 4 kat olarak belirlendi. Bu da buraya büyük ölçekli özel sağlık kuruluşlarının yapılabileceği anlamına geldi.

ŞEFFAFLIK VE KAMU YARARI TARTIŞMASI

Her ne kadar plan değişikliği yasal çerçevede gerçekleşmiş olsa da, kararın kamu yararına uygun olup olmadığı ve sürecin ne kadar şeffaf yürütüldüğü tartışma konusu oldu.

Söz konusu alanın kime, hangi koşullarda ve ne karşılığında tahsis edileceği önümüzdeki süreçte netleşecek. Ancak şu an için görünen tablo, belediyeye ait bir arsanın özel şirketlerin sağlık yatırımlarına açık hale getirildiği yönünde.