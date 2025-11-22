Son Mühür/ Osman Günden - Narlıdere Belediyesi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 22–25 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Okur–Yazar Buluşma Günleri başladı. Kadın Yazarlar Derneği’nin katkılarıyla Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler; kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutlarının ele alındığı söyleşiler, müzik dinletileri ve imza günleriyle edebiyatı ve dayanışmayı bir araya getirdi.

“Bu sesi yükseltmeye devam edeceğiz”

Etkinliklerin açılışında konuşan Kadın Yazarlar Derneği Sözcüsü Selma Özhan, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekerek, “Kadınların özgürleşme yolculuğunda ortak bir sesiz. Vicdanın en güçlü sesi kadın yazarların kaleminden yükselir. Bu sesi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi. Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Ürgen Tepe ise kadınlara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Kadın çalışmalarına yalnızca sözle değil, eylemlerimizle destek veriyoruz” diye konuştu.

Kadınlar türkülerle anıldı

Programın ilk gününde Eser Avcı ve Yusuf Yeşil’in müzik dinletisi yer aldı. Kadın cinayetlerine kurban giden kadınlar türkülerle anılırken, fotoğrafları da ekrana yansıtıldı.

İzmir kadın hareketinin hikâyesi anlatıldı

Günün söyleşisinde “İzmir Kadın Hareketinde İz Bırakan Kadınların Hikâyesi” ele alındı. 22. Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve Sevim Korkmaz Dinç’in moderasyonuyla gerçekleşen buluşmada, İzmir kadın hareketinin farklı dönemlerinde aktif rol almış isimler kendi mücadelelerini paylaştı.

Gün imza etkinliğiyle tamamlandı

Okur–Yazar buluşmalarının ilk günü, düzenlenen imza ve sohbet etkinliğiyle keyifli bir atmosferde sona erdi.