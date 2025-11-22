İzmir’in Buca ilçesinde, hırsızlık suçlarından hakkında toplam 34 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında firari M.Ş.’nin izini Adatepe Mahallesi’nde sürdü. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ş.’yi saklandığı yerde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
