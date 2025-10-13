Son Mühür/ Merve Tuan - Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle oluşturulan Servis Denetim Komisyonu, 2025–2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında ilçe genelinde okul servislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde araçların evrak ve belgelerinin yönetmeliğe uygunluğu, teknik donanımları ve güvenlik ekipmanlarıtitizlikle kontrol edildi. Komisyon, öğrencilerin güvenli ve konforlu şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini detaylı biçimde yürüttü.

Eksiksiz araçlara teşekkür, eksiklere uyarı

Denetimler sonucunda yönetmeliklere uygun olmayan araç sahiplerine gerekli uyarılar yapılırken, tüm şartlara uygun biçimde hizmet veren servis şoförlerine teşekkür edildi.

Narlıdere Belediyesi yetkilileri, bu tür denetimlerin yıl boyunca düzenli aralıklarla sürdürüleceğini, öğrenci güvenliğinin her zaman öncelikli konu olduğunu vurguladı.

“Önceliğimiz çocuklarımızın güvenliği”

Narlıdere Belediye Başkanı’nın talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerin, öğrencilerin ulaşım güvenliğini en üst seviyede tutmak için yapıldığı belirtildi. Belediye yetkilileri, “Okul servislerinin hem teknik hem de yasal olarak tam donanımlı olması, çocuklarımızın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmesi için denetimlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.