Son Mühür- Urla Belediyesi’nin son dönemde düzenlediği Halk buluşmaları etkinlikleri, kentte yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın bu toplantılara CHP Urla İlçe Başkanı Bahri Yalaz ile birlikte katılmasını eleştirdi.

“HALK BULUŞMALARI DEMOKRATİK KATILIM ÖRNEĞİ OLABİLİR AMA…”

Ümit Arslan, belediye başkanlarının halkla doğrudan iletişim kurmasının önemli olduğunu vurgularken, bu buluşmalarda parti temsilcilerinin ön planda olmasının yanlış bir algı oluşturduğunu ifade etti.

Arslan, “Sayın Başkan, göreve geldiğinden bu yana mahalle mahalle dolaşıyor. Bu tür toplantılar demokratik katılım adına güzel bir örnek olabilir. Ancak hemen her buluşmada CHP Urla İlçe Başkanı Bahri Yalaz’ın yer alması kamuoyunda haklı sorular doğuruyor: Bu etkinlikler belediyenin mi, yoksa partinin mi?” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI TÜM URLALILARIN BAŞKANIDIR”

Arslan, belediye başkanlarının seçimden sonra parti kimliğini bir kenara bırakarak tarafsız bir yönetim anlayışı sergilemesi gerektiğini söyledi.

“Belediye başkanlığı, sadece partililerin değil, Urla’da yaşayan herkesin makamıdır. Resmî belediye etkinliklerinde parti temsilcilerinin ön planda olması tarafsızlık ilkesine gölge düşürür. Halkın gözünde belediye hizmetiyle parti faaliyeti birbirine karışır” ifadelerini kullandı.

“AMAÇ HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMEK Mİ, PARTİYİ GÜÇLENDİRMEK Mİ?”

Arslan, Başkan Selçuk Balkan’a şu soruyu yöneltti:

“Neden her halk buluşmasına CHP İlçe Başkanı Bahri Yalaz ile birlikte katılıyorsunuz? Amaç halkın sorunlarını çözmek mi, yoksa partinin yerel gücünü pekiştirmek mi?”

AK Partili Meclis Üyesi, Urla halkının belediyesinin bir parti binası gibi değil, herkese açık bir kamu kurumu gibi yönetilmesini beklediğini vurguladı.

“BELEDİYECİLİKTE GÜVEN TARAFSIZLIKLA BAŞLAR”

Arslan açıklamasını, “Belediye başkanı oy verenlerin değil, vergisini ödeyen herkesin başkanıdır. Belediyecilikte başarı, parti sadakatiyle değil; eşitlik, adalet ve tarafsızlıkla ölçülür. Halkın karşısına çıktığınızda yanınızda bir parti temsilcisi değil, Urla’nın kendisi olmalıdır” sözleriyle tamamladı.