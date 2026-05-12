Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in dik yamaçları ve eşsiz doğası, bisiklet tutkunlarının yeni buluşma yeri haline geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "spor kenti" hedefiyle hayata geçirdiği yeni dağ bisikleti parkuru, Narlıdere’nin temiz havasında yapılan heyecan dolu bir festivalle kapılarını açtı.

Yeni parkur sporseverlerle buluştu

Narlıdere Terapi Ormanı’nın içinde, ağaçların arasından olan yeni parkur, "Çatalkaya Downhill Festivali" ile sporseverlerle buluştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Ege Dağ Bisikleti Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan bu rota, yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bir macera yeri olma özelliği taşıyor.

Aksiyon dolu anlar tam not aldı

Açılış gününde pedal çeviren sporcular, parkurun keskin virajlarında ve inişlerinde performanslarını sergilerken izleyiciler de bu aksiyon dolu anlara ortak oldu.

Doğanın merkezinde yapılan etkinlik, hem profesyonel bisikletçilerden hem de spora yeni başlayan gençlerden geçerli not aldı.

Doğa sporları için yeni merkez

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin spor altyapısını çeşitlendirme adımı olarak değerlendirilen bu etkinlik, İzmir’i doğa sporlarında bir adım öne taşımayı hedefliyor.