Son Mühür/ Beste Temel- Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçenin nabzını tutan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek "ortak akıl" mesaisine bir yenisini daha ekledi. Hizmetin mutfağında neler olup bittiğini bizzat sahadaki isimlerden dinleyen Başkan Uzun, her bir komşusunun kapısını çalacak projeleri muhtarlarla birlikte şekillendirdi.

Toplantı boyunca mahallelerin acil ihtiyaçlarından vatandaşın beklediği projelere kadar her detay tek tek not edildi. Narlıdere’yi herkesin huzurla yaşadığı bir yere dönüştürme hedefinde olduklarını belirten Uzun, "Kıymetli muhtarlarımızın emeği, bu yoldaki en büyük gücümüz," diyerek teşekkürlerini iletti.

Sadece dinlemiyor, not alıyor

Mahallelerdeki sorunların en hızlı şekilde çözülmesi için muhtarların köprü görevi gördüğüne inanan Erman Uzun, yerel yönetim anlayışını bu iş birliği üzerine kurmuş durumda.

Narlıdere’nin önceliklerini belirlerken muhtarların birikimlerinden faydalanmaya büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan, gece gündüz demeden omuz omuza çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. "Muhtarlar bizim çözüm ortağımız," diyen Uzun, doğru tespitin ancak sahadaki bu referans noktalarıyla mümkün olacağını vurguladı.

"Bir telefon kadar yakın"

Toplantı salonundaki atmosfer, belediye ve muhtarlar arasındaki koordinasyonun ne kadar sıkı olduğunu da kanıtlar nitelikteydi. Görüşlerini bildiren muhtarlar, özellikle iletişim kanallarının her daim açık olmasından duydukları memnuniyeti paylaştı. Mahalle sakinlerinden gelen bir talebi iletmek istediklerinde Başkan Uzun’a ve ekibine anında ulaşabildiklerini belirten muhtarlar, bu hızlı geri dönüşlerin sorunları büyümeden çözdüğünü ifade etti. Narlıdere Belediyesi’nin saha amirlerinden başkan yardımcılarına kadar kurulan bu ulaşılabilir yapı, ilçedeki hizmet kalitesini de doğrudan etkiliyor.

