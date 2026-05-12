İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen Martı TAG davasında, ulaşım sektörünün merakla beklediği bilirkişi raporu tamamlandı. Bilirkişi heyeti, uygulamanın sunduğu hizmetin mevzuattaki "özel otomobil istisnası" sınırlarını aştığını ve belediye iznine tabi olan “ticari yolcu taşımacılığı” niteliği taşıdığını saptadı. Raporda, söz konusu faaliyetin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca “haksız rekabet” teşkil ettiği tespiti yer aldı.

Söz konusu gelişmeleri değerlendiren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, raporun sektör lehine sonuçlandığını belirterek, “İnanıyoruz ki 24 Haziran’da görülecek duruşmada çıkacak karar, binlerce şoför esnafımız adına bir dönüm noktası olacaktır” dedi.



Mevzuat belirsizliği değil, eksikliği



Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, teknoloji aracılı yolcu eşleştirme platformlarının Türk ulaştırma mevzuatında açıkça tanımlanmadığına dikkat çekildi. Bu durumun bir teknik belirsizlikten ziyade “mevzuat eksikliği” olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirten heyet, hizmet modelinin mevcut kategorilerin hiçbirine tam olarak uymadığını ifade etti. Teknik inceleme neticesinde, uygulamanın belediye izni ve Bakanlık yetki belgeleri gerektiren ticari taşımacılık karakteristiklerini taşıdığı vurgulandı. Raporda, “Dava konusu olayda davalı tarafından hiçbir izin alınmamasına rağmen ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinin gerçekleştirildiği görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.



24 Haziran'da nihai karar bekleniyor



Bilirkişi raporunun bilişim, mali ve hukuk açısından ulaştığı sonuçların haksız rekabeti tescillediğini ifade eden Başkan Erkan Özkan, yasal taşımacılık yapan esnafın haklarını korumak için süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi. 25 Eylül 2025 tarihli kök rapordaki kanaatlerin korunduğunu hatırlatan Özkan, “Yasal taşımacılık yapan esnafımızın haklarının korunması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi adına bu rapor büyük önem taşıyor. 24 Haziran tarihinde görülecek duruşmada Yüce Mahkeme tarafından verilecek karar, emeğiyle çalışan esnafımız için adaletin tecellisi olacaktır” diye konuştu.