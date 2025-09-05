İzmir’de Çeşme Otobanı Narlıdere katılımında beton mikseri, Karayolları’na ait bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından mikser kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı.

Çok sayıda yaralı var

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yol trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle Narlıdere’den Çeşme otobanına katılım geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede Karayolları ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.