Son Mühür/ Merve Turan - Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, Narlıdere’de coşkuyla kutlandı. Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen resmi törene Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İstihkam Okul Komutanı İstihkam Albay Halil İbrahim Yılmaz, gaziler, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törende, İstihkam Binbaşı Kenan Gürbüz günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Şehitlikte anma programı

Meydan töreninin ardından Narlıdere Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı tarafından yapılan duaların ardından Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser ve Başkan Erman Uzun, Yukarıköy Mezarlığı’ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

“Milletimizin güneşi 30 Ağustos’ta doğdu”

Başkan Erman Uzun, “Milletimizin makûs talihini yendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir zaman sönmeyecek güneşinin doğduğu gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.