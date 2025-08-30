Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’in nüfusu 500 bini aşan ilçesi Buca’da, yeni bir mahalle kurulması tartışmaları gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ilçenin hızla artan nüfusu, bazı bölgelerde mevcut hizmetlerden yeterince yararlanılamaması sorununu da beraberinde getiriyor.

Kaynaklar Merkez Mahallesi sakinleri, belediyeye dilekçe ile başvurarak hizmetlerin yetersizliğine dikkat çekti. Buca Belediyesi yönetimi, bu talebi değerlendirerek konuyu meclis gündemine taşıdı. Hazırlanan önergeye göre, Kaynaklar Merkez Mahallesi’nin bir bölümünden yeni bir mahalle olan Söğüt Mahallesi’nin oluşturulması planlanıyor.

Önerge, önümüzdeki meclis toplantısında üyelerin onayına sunulacak;

İlgili önergede şu ifadelere yer verildi:

“Kaynaklar Merkez Mahallesinde oturan ve dilekçe de imzası bulunan vatandaşlar, Kaynaklar Merkez Mahallesinin yüzölçümünün geniş bir alanı kapsadığı bu neden ile muhtarlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadıkları, yapılması istenen işlemler için fazla yol gitmeleri gerektikleri belirtilerek, uygun görülmesi halinde Kaynaklar Merkez Mahallesinin bölünmesini ve yeni kurulacak olan mahallenin Söğüt Mahallesi olarak adlandırılması istemine dair önerge.”