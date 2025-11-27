Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri’nde tüketici haklarını korumak amacıyla fiyat etiketi, düzen ve tartı doğruluğuna yönelik denetim yaptı. Vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için pazar alanına Tartı Kontrol Noktası kuruldu.

Zabıta ekiplerinden kapsamlı denetim

Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haftada iki gün hizmet veren Narlıdere Kapalı Pazar Yeri’nde tüketici haklarının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, ürünlerin satış fiyatlarını gösteren etiketlerin tüketicilerin rahatlıkla görebileceği şekilde yer alıp almadığı kontrol edildi.

Ekipler ayrıca tezgâh düzeni ve tartı doğruluğunu da inceledi. Denetimlerde eksiklik tespit edilen pazar esnafı uyarıldı, kurallara aykırı durumlar için ise cezai işlem uygulandı.

Tartı kontrol noktası kuruldu

Narlıdere Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi amacıyla pazar alanına Tartı Kontrol Noktası kurdu. Uygulama sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri ücretsiz olarak yeniden tartma imkânı buldu.

Pazar alışverişinde yaşanabilecek tereddütleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Tartı Kontrol Noktası, mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüş aldı. Belediye yetkilileri, tüketici haklarının korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların devam edeceğini bildirdi.