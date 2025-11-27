Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediyesi tarafından 2023 yılında Çamlık Mahallesi’nde hizmete açılan Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi’nde, 80. Yıl Çamlık İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtımı etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında merkezde kütüphane sorumlusu olarak görev yapan Ebru Ünlü, öğrencilere mesleğini anlattı ve çocukların merak ettiği soruları yanıtladı.

Geniş katılım sağlandı

Etkinliğe Efes Selçuk Belediyesi Kütüphane Müdürü Vedat Yolcu, 80. Yıl Çamlık İlköğretim Okulu Müdürü Sabri Sorucu, 4. sınıf öğretmeni Figen Akbaba, veliler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında 14 öğrenci, milli mücadeleyi konu alan eserleriyle tanınan yazar Halide Edip Adıvar’ın kitaplarıyla tanıştı. Etkinlik sonunda öğrencilere Ateşten Gömlek kitabı hediye edildi.

“Çocuklar için büyük bir avantaj”

80. Yıl Çamlık İlkokulu öğretmeni Figen Akbaba, Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin çocuklar açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Akbaba, okul bahçesine bitişik konumda yer alan kütüphanenin hem sosyalleşme hem de farklı ortamlarda ders işleme açısından büyük avantaj sağladığını ifade etti. Kütüphane kültürünün küçük yaşta kazandırılmasının önemine değinen Akbaba, merkezde çocuklar için sıcak ve güvenli bir ortam sunulduğunu söyledi.

“Kısa sürede hayata geçti”

Etkinliğin planlama sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini belirten Akbaba, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Atatürk Haftası ve Milli Mücadele döneminin işlendiğini, bu çerçevede Halide Edip Adıvar’ın Anadolu mitinglerindeki rolünün öğrencilerin ilgisini çektiğini aktardı. Yapılan görüşmelerin ardından kısa sürede etkinliğin hayata geçirildiğini belirten Akbaba, belediyeye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerden kütüphaneye tam not

Etkinliğe katılan öğrenciler, hem yeni bilgiler edindiklerini hem de kütüphanede bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Öğrenciler, meslek tanıtımı sayesinde kütüphane sorumluluğunun ne anlama geldiğini öğrendiklerini, hediye edilen kitapların kendilerini çok mutlu ettiğini ve Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin kendileri için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.