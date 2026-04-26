Son Mühür/ Osman Günden- Siyaset sahnesinde milliyetçi kanadın dikkat çeken ismi Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İzmir'e adeta çıkarma yaptı. Programının en önemli duraklarından biri de Narlıdere İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışı oldu.

İzmir'in güneşli havasını arkasına alan partililer sabahın erken saatlerinde ilçe binası önünde toplanmaya başladı. Tören alanı adeta bir bayram yerine dönüştü.

Narlıdere ilçe başkanlığı resmen hizmette

Özdağ'ın alana gelişiyle coşku doruk noktasına ulaştı. Kortej eşliğinde ilerleyen Özdağ, vatandaşları selamladı tokalaştı ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini geri çevirmedi. Açılış törenine Başkanlık Divanı Üyesi Fikret Artan, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu ve Narlıdere İlçe Başkanı Muslu Çelebi de eşlik etti. Protokol konuşmalarının ardından kırmızı kurdele alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde kesilerek ilçe başkanlığı resmi olarak hizmete girdi.

Narlıdere'den atılım bekleniyor

Kurdele kesiminin ardından Özdağ ve beraberindekiler yeni ilçe binasını gezdi. Partililerle sohbet eden Özdağ Narlıdere'deki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve teşkilat mensuplarına başarılar diledi.

Zafer Partisi'nin Narlıdere'deki Partinin milliyetçi ve vatansever söylemleriyle Narlıdere'de önemli bir karşılık bulması ve üye sayısını artırması bekleniyor. Zafer Partisi'nin Narlıdere'deki çalışmaları hem izmir genelinde hem de ulusal siyaset açısından yakından takip edilecek.

