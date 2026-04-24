Körfezin ferah havasından faydalanmak isteyen İzmirliler için Narlıdere sahil yürüyüş yolu nereden başlar sorusu sıkça soruluyor. Parkurun çıkış noktasını, alternatif giriş yerlerini ve ulaşım seçeneklerini bu rehberde bir araya getirdik.

Narlıdere sahil yürüyüş yolunun başlangıç noktası neresi?

Sahil yürüyüş yolu, resmi olarak Balçova İnciraltı sahilinin bittiği noktadan itibaren Narlıdere sınırına girerek başlıyor. Doğudan gelenler için Fahrettin Altay metro istasyonu tarafından Mithatpaşa Caddesi boyunca sahile inmek en yaygın tercih. Sahile ulaşıldıktan sonra yürüyüş bandı kesintisiz şekilde Narlıdere tarafına devam ediyor.

Narlıdere içinden parkura başlamak isteyenler için de birden fazla giriş var. Lojmanlar ve Narlıdere Belediyesi durakları çevresinden sahile inen ara yollar, rotaya doğrudan bağlantı sağlıyor. Sahile inişler her 400-500 metrede bir karşılaşılabiliyor.

Narlıdere sahil yürüyüş yolu nereye kadar uzanıyor?

Parkur, batıya doğru ilerledikçe Sahilevleri bölgesine ulaşıyor. Buradan sonra Güzelbahçe sınırına kadar uzanıyor ve deneyimli yürüyüşçüler bu hattı kesintisiz 7-10 kilometre boyunca takip edebiliyor. Yolun büyük bölümünde bisiklet şeridi, koşu bandı ve yaya parkuru ayrılmış durumda. Güzergah boyunca açık hava spor aletleri, çocuk oyun grupları ve kafeler bulunuyor.

Narlıdere sahiline ulaşım nasıl sağlanır?

En yakın metro durağı DEÜ Hastanesi. Buradan sahile kadar yürüyüş yaklaşık 12 dakika sürüyor. Toplu taşımayı tercih edenler için 5, 8, 551, 909, 975 ve 987 numaralı otobüs hatları sahile yakın noktalarda mola veriyor. Özel araçla gelenler için Mithatpaşa Caddesi boyunca ücretsiz park alanları mevcut, ancak hafta sonları erken saatlerde dolabiliyor.

Narlıdere sahil yürüyüşünde dikkat edilmesi gerekenler

Yaz aylarında öğle saatleri sıcaklık nedeniyle yürüyüş için elverişli değil. Sabah erken saatler ya da gün batımı civarı çok daha keyifli bir deneyim sunuyor. Yaz akşamlarında sahilde bisiklet kiralama imkanı da bulunuyor. Ali Onbaşı Deresi boyunca uzanan Altın Vadi rotası, sahil yürüyüş yolundan bağımsız bir orman parkuru. Bu iki rotayı karıştırmamak önemli.