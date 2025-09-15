Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere Belediyesi’nin çocuklara nitelikli sanat eğitimi sunmak amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası’na bu yıl da yoğun ilgi oldu. Çocuklar; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, obua, fagot, trombon, korno, trompet ve vurmalı çalgılarla yeteneklerini sergileyerek seçmelere katıldı.

İlk provalar yapıldı

Seçmelerin ardından orkestraya katılmaya hak kazanan öğrenciler, yeni arkadaşlarıyla birlikte ilk provalarına çıktı. Çocuk Senfoni Orkestrası, Türkiye’nin önde gelen orkestralarında görev yapan keman sanatçısı ve orkestra şefi Tolga Akın yönetiminde 2025-2026 dönemine hazırlandı.

Sanat ve eğitim bir arada

Çocukların yaratıcılıklarını geliştiren, sosyal becerilerini güçlendiren ve geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlayan orkestra, Narlıdere’nin kültür-sanat yaşamına önemli katkı sunuyor. Orkestra, yıl boyunca düzenlenecek konserler ve etkinliklerle hem çocukların sahne deneyimi kazanmalarını sağlayacak hem de sanatseverlerle buluşacak.