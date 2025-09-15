Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi ekip Kayserispor, 60. dakikada Cardoso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 79. dakikasında oyuna dahil olan Göztepe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu, 85. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Efkan, harika bir frikik golüne imza atarak takımına beraberliği getirdi. Maç gününde 30. yaşını kutlayan Efkan, bu golle çifte mutluluk yaşadı.

Göztepe Süper Lig'in Yenilmezleri Arasında

Bu sonuçla ligdeki puanını 9'a çıkaran Göztepe, Süper Lig'de henüz mağlubiyet yüzü görmeyen üç takımdan biri oldu. İzmir ekibi, ligin ilk iki sırasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte yenilmezlik unvanını koruyor. Göztepe'nin topladığı 9 puanın 7'sini deplasman maçlarında elde etmesi de dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon dış saha maçlarında zorlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasman performansını tersine çevirdi.

Teknik Direktör Stoilov'dan Açıklamalar

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, elde edilen beraberliğin gerçekçi bir sonuç olduğunu söyledi. Bulgar teknik adam, bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını belirterek, "Maç sonuna kadar konsantrasyonumuzu sürdürmemizi belirtmiştim. Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ve bunu başardık. Genele baktığımda birçok oyuncumuzun performansını artırması gerektiğini düşünüyorum" dedi.