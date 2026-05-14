İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen “Sağlıklı Yaşam Ligi” projesi kapsamında, Narlıdere İlhan Onat İlkokulu öncülüğünde “Uçurtmanı Al Gel” etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin bir araya geldiği organizasyonda çocuklar açık havada piknik yapıp uçurtma uçurarak eğlenceli anlar yaşadı. 10 öğretmen ile 160 öğrencinin katıldığı etkinlikte gökyüzü rengârenk uçurtmalarla doldu.

Etkinlik kapsamında çocuklar doğayla iç içe keyifli bir gün geçirirken, aileler de organizasyona katılarak öğrencilere eşlik etti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise etkinlikle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

''İnsanımıza yönelik hiçbir bağımlılığa düşmeden...''

"Bu etkinlikte çocukların mutluluğunu, ailelerin sevincini hep birlikte gözlemleyebiliyoruz. Bu programların İzmir'de daha fazla bir şekilde yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanımıza yönelik hiçbir bağımlılığa düşmeden güzel ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için öğrencilerimizle birlikte bağımsızlık seferberliğini haykırmaya devam edeceğiz"

“Çok güzel vakit geçirdik...''

Narlıdere İlhan Onat İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi İdil Kara (9), ilk kez uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Çok güzel vakit geçirdik. Annemle geldim. İlk defa uçurtma uçurdum ve çok mutlu oldum" dedi. Öğrencilerden Yağmur Tokatlı (8) da etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini ifade ederek, daha önce hiç uçurtma uçurmadığını ve arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadığını söyledi. 3’üncü sınıf öğrencisi Ezo Deniz Turhan (9) ise ilk kez uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.