Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere Belediyesi, kadınların insan hakları konusunda farkındalık kazanması, hak ihlallerine karşı mücadele etmesi ve yerelde örgütlenme becerilerini geliştirmesi amacıyla her yıl düzenlediği Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı bu yıl da başlattı.

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler, Avukat Ferda Demirbaş’ın rehberliğinde 16 hafta boyunca devam edecek. Program kapsamında kadınlar haftada bir gün buluşarak; anayasal ve medeni haklar, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik haklar, iletişim, siyaset ve örgütlenme konularında bilgi ve deneyim paylaştı.

“Birbirimize ışık olacağız”

Dönemin ilk buluşmasında katılımcılara seslenen KİHEP Eğiticisi Av. Ferda Demirbaş, kadınların haklarını bilse de bunları uygulama konusunda eksik kaldığını belirtti.

Demirbaş, “Birbirimize ışık olacağız, hep birlikte yolumuzu bulacağız. Başka yollar keşfedeceğiz. Bu eğitimlerin sonunda birbirimize güç olmayı öğreneceğiz.” dedi.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı hakkında

KİHEP, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan hak alanlarını kadının insan hakları çerçevesinde ele alan, kadınların toplumsal dönüşüm ve yerel örgütlenme süreçlerinde aktif rol almasını hedefleyen bir programdır.

Program, kadınların yasal okuryazarlık düzeyini artırmayı, kendi kendini güçlendirmesine katkı sağlamayı ve dayanışma kültürünü geliştirmeyi amaçladı.

Eğitim başlıkları arasında Kadının İnsan Hakları, Anayasal ve Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Şiddete Karşı Stratejiler, Kadının Ekonomik Hakları, Toplumsal Cinsiyet Rollerine Duyarlı Çocuk Eğitimi ve Kadın ve Cinsellik gibi konular yer aldı.