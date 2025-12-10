İzmir’de azalan su kaynakları nedeniyle uygulanan dönüşümlü su kesintisi takvimi yeniden düzenlendi. İZSU’nun duyurusuna göre 13 ilçede her gün 23.00–05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Kuraklık nedeniyle program güncellendi

İZSU’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yağış rejimindeki düzensizlik ve kent genelinde artan kuraklık baskısı nedeniyle mevcut su kesintisi planlamasında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Daha önce dönüşümlü olarak uygulanan kesintilerin, azalan su rezervleri nedeniyle günlük olarak yapılmasının zorunlu hâle geldiği vurgulandı.

13 ilçede her gece 6 saat su kesintisi

Yeni planlamayla birlikte her gün su kesintisi uygulanacak ilçeler şöyle:

Konak

Karabağlar

Çiğli

Karşıyaka

Balçova

Narlıdere

Güzelbahçe

Buca

Bayraklı

Bornova

Menemen

Gaziemir

Menderes

Bu ilçelerde su temini her gece 23.00 ile 05.00 arasında durdurulacak.

Kesintiler 6 Ağustos’ta başlamıştı

İzmir’de su kaynaklarının hızla düşmesi üzerine 6 Ağustos’ta, 23.00–05.00 saatleri arasında planlı kesintilere geçilmişti. İlk etapta 3 günde bir yapılan kesintiler, kuraklığın derinleşmesiyle 9 Eylül’den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

Kent genelinde su yönetimi kritik aşamada

İZSU, yeni uygulamanın suyun daha dengeli kullanılmasını sağlamak ve mevcut kaynakların tamamen tükenmesini önlemek için zorunlu bir adım olduğunu belirtti. Kent genelinde iklim krizine bağlı kuraklık riskinin sürdüğü hatırlatılarak vatandaşların su tüketiminde tasarrufa devam etmeleri çağrısı yinelendi.