Son Mühür- Selçuk ziyaretine sabah saatlerinde muhtarlarla buluşarak başlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı da eşlik etti. Mahalle temsilcileri, sorun ve taleplerini aktarırken Saygılı bu başlıkların tamamını not etti.

Saygılı, muhtarların yerelde en güçlü paydaşlar olduğuna vurgu yaparak, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların ortak akılla sürdürüleceğini belirtti. Eğitimden ulaşıma, kamu yatırımlarından spor tesislerine kadar ilçeye kazandırılan hizmetleri sıralayan Saygılı, Selçuk’un her alanda gelişmeye devam edeceğini ifade etti.

TOKİ projesinde teslim süreci başlıyor

TOKİ 2. Etap projesini ziyaret eden İl Başkanı Saygılı, tamamlanan 1385 konut için teslim takvimini paylaştı. Saygılı, Ocak ayında anahtar teslimlerinin başlayacağını belirterek şunları ifade etti:

“Tüm engelleme girişimlerine rağmen 1385 konutluk projeyi tamamladık. Ocak ayı itibarıyla hak sahiplerine anahtar teslimleri başlıyor. Modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları Selçuklulara sunulmuş olacak.”

Projenin önemli bir özelliğinin geniş yeşil alan planlaması olduğunu belirten Saygılı, toplam 200 bin metrekarelik oturum alanının 60 bin metrekarelik bölümünün yeşil alan olarak düzenlendiğini aktardı.

“Selçuk’a nefes alan yaşam alanları kazandırıyoruz”

Saygılı, projenin yalnızca konut üretimiyle sınırlı olmadığını, ilçeye uzun vadeli bir çevresel ve sosyal değer kazandırdığını vurguladı. Açıklamasında, projeyle Selçuk’a kazandırılan yeşil alan miktarının, son yıllarda oluşturulan yeşil alanların üç katına denk geldiğini belirtti.

Saygılı, Selçuk’ta “beton değil, nefes alan şehirler” anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeni Selçuk Devlet Hastanesinde sona yaklaşıldı

İlçe programı kapsamında inşaatı devam eden Selçuk Devlet Hastanesini de ziyaret eden Saygılı, projede yüzde 90 ilerleme sağlandığını açıkladı. 13 bin metrekarelik alanda yükselen, 81 yatak kapasiteli yeni hastanenin 2026 yılının ortalarında tamamen hizmete hazır hale getirileceği bildirildi.

Yeni sağlık merkezinin yalnızca mevcut nüfus için değil, yaklaşık 100 bin kişilik bir potansiyel nüfusu kapsayacak şekilde planlandığını belirten Saygılı, hastanenin modern donanımı ve ileri teknoloji altyapısıyla uzun yıllar Selçuk’a hizmet vereceğini ifade etti.