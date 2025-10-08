Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, personelin vatandaşlarla daha etkili iletişim kurabilmesi amacıyla işaret dili eğitimine başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen eğitimler, dört hafta boyunca her salı saat 14.00’te belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Program kapsamında özellikle vatandaşlarla doğrudan temas halinde bulunan personelin temel işaret dili becerilerini edinmesi hedeflendi. Böylece her birimde işitme engelli bireylere yardımcı olabilecek personel bulundurulması amaçlandı.

Engelli dostu belediye hedefi

Eğitimlerle birlikte Menderes Belediyesi, kapsayıcı ve erişilebilir hizmet anlayışında önemli bir adım attı. Derslerde temel selamlaşma ifadelerinden yönlendirme terimlerine kadar çeşitli pratik işaret dili uygulamaları yer aldı. Bu sayede işitme engelli vatandaşların belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştı.

“Belediyemizi geliştirmeye devam edeceğiz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, işaret dili eğitimine verdikleri önemi şu sözlerle açıkladı: “Hizmetimizi sürekli geliştiriyoruz. Vatandaşlarımıza daha etkili hizmet sunmak ve memnuniyeti artırmak için çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, her birimden en az bir personelin bu eğitimi almasını istedik. Böylece işitme engelli vatandaşlarımız belediyemize geldiklerinde hiçbir aksaklık yaşamadan işlemlerini tamamlayabilecek. Kurum içi eğitimlerle personelimizi geliştirmeye ve belediyemizi daha ileri taşımaya devam edeceğiz.”