Son Mühür / İzmir’de Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının eylemliliği devam ediyor. Son olarak, DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şube Başkanları, İZELMAN, İZENERJİ, İZTEK, Ege Şehir ve İZFAŞ şirketlerinde örgütlü çalışanların mağduriyetlerine dikkati çekmek ve destek istemek için İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyonu’nu ziyaret etti.

‘Dayanışma istiyoruz’

Ziyaretlerde, uzun süredir ödenmeyen toplu iş sözleşmesi farkları, eksik maaşlar, verilmeyen fazla mesai ücretleri ve yaklaşık 350 işçinin ‘havuza çekilere’ işten uzaklaştırılması gibi sorunlara dikkati çekilen ziyaretlerde şube başkanları, “Bu mücadele sadece işçilerin değil, tüm İzmir’in meselesidir. Haklarımız ödenene, havuza çekilen 350 arkadaşımız işine dönene kadar alanlardayız. Tabip Odası’ndan, Baro’dan ve TMMOB’dan dayanışma istiyoruz” mesajı verdi.

‘Diyalog masası’ çağrısı

“Sesimizi tüm Kurumlara ve siyasi partilere destekleri için duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan sendika temsilcileri, “Eylemler, işe iadeleri ve ödenmeyen haklarımız için diyalog masasının kurulmasıdır” diye konuştu.