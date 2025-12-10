Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesi’nde görevli işçilerin iş bırakma eyleminde üçüncü gün tamamlanırken, belediye yetkilerinin eylemi yöneten DİSK Genel-İş 6 Nolu Şube yönetiminden bu akşam bir görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

Buca’da işçilerin maaş, yemek kartı alacaklarının ödenmemesi nedeniyle başlattığı eylem üçüncü gününü doldurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve yemekhane birimi hariç tüm işyerlerinde iş bırakan iki bine yakın işçi, günlerden haklarını arıyor. Buca Belediyesi yönetiminin bu akşam için bir görüşme talebinde bulunduğunu anlatan DİSK Genel İş 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, bugün işçilere seslendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanan havuz sistemini eleştiren Başkan Yıldız, “Şimdi çıkarmışlar bir havuz garabati. Bu tür durumlarda işçi fazla olunca havuza göndereceklermiş, havuzda bekleteceklermiş.işçiyi çıkarmayacaksın ama maaşını ödemeyeceksin. İşçiyi orada kendi kaderiyle baş başa bırakacaksınız Öyle bir dünya yok. Sosyal demokrasiyi savunanların böyle bir şeyi savunması, adalet ve hukuka aykırıdır. Bu belediyede kimsenin babasının belediyesi değil. Onların hepsi bugün var yarın yok. Ama biz 20 yıldır burada emek harcıyoruz. Biz çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.