İzmir’de tefecilik, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi ağır suçlara karıştığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah, altın, yasaklı madde ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Mali polis, örgütün faaliyetlerini teknik ve fiziki takiplerle çözdü

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yürüttüğü planlı çalışmayla örgütün yapısını, yöntemlerini ve mağdur ettikleri vatandaşları tespit etti.

Yapılan araştırmalara göre örgüt üyeleri, faiz karşılığında borç para verme, yaygın tehdit mekanizması kurma ve silahlı baskı uygulama gibi yöntemlerle hareket ediyordu. Husumetli oldukları kişilere karşı ise darp, zorla alıkoyma, ev kundaklama, ikamet kurşunlama gibi ağır suçlara başvurdukları belirlendi.

36 vatandaşı mağdur etmişler

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre örgüt, tefecilik faaliyetleriyle toplam 36 kişiyi mağdur ederek yüklü miktarda haksız kazanç elde etti. Ayrıca örgütün yasaklı madde ticareti yaptığı da ortaya çıkarıldı.

Şafak operasyonu: 29 adrese baskın

Tespiti yapılan 47 şüpheliden 29’u hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saat 07.20’de, özel harekât ekiplerinin de destek verdiği geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, örgütün lideri olduğu belirlenen M.M.A. ve E.A., yöneticiler S.E., M.A.A. ve M.S.A. olmak üzere toplam 28 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Silahlar, senetler, altınlar ve yasaklı madde ele geçirildi

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda örgütün suç faaliyetlerini kanıtlayan çok sayıda materyal bulundu. Ele geçirilenler arasında:

1 pompalı tüfek

1 av tüfeği

6 ruhsatsız tabanca

3 şarjör

221 fişek

1 sustalı bıçak

26 senet, 1 boş senet koçanı

4 muvafakatname

1 tapu senedi

Alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu 2 not defteri

1 para sayma makinesi

Yasaklı madde

18 ata altın, 10 çeyrek altın, 1 yarım altın, 3 gram altın

Çok sayıda dijital materyal

1 adet tarihi eser niteliğinde altın sikke

Tüm bulgular, soruşturma kapsamındaki delil klasörüne eklendi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan 28 şüphelinin ifade işlemleri Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sürüyor. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.