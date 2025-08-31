Son Mühür/ Merve Turan- Narlıdere Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla, özel gereksinimli bireyleri, çocukları ve ailelerini denizle buluşturdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Eşit ve engelsiz bir yaşam için denize erişim

Etkinlik kapsamında, aileler ve özel gereksinimli bireyler, Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam ve Kampçılık Derneği (SEKADER)'nin engelli erişimine uygun olarak tasarlanan tesisinde ve Urla Kum Denizi Plajı'nda bir araya geldi. Bu organizasyon, Başkan Erman Uzun'un göreve gelmesinden bu yana vatandaşların hayatına dokunan sosyal belediyecilik uygulamalarının bir devamı niteliğinde oldu. İki gün süren etkinlikte çocuklar gönüllerince denizde yüzerken, özel gereksinimli bireyler de serin suların tadını çıkardı.

Ailelerden Başkan Uzun'a teşekkür

Özel gereksinimli bireylerin denize erişimde yaşadığı zorluklara değinen aileler, bu anlamlı organizasyon için Başkan Uzun'a teşekkürlerini iletti. Bir aile, "Engelli bireyler için denize ulaşmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Bugün burada çocuklarımızla birlikte denizi yaşadık, bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Başkanımıza bu imkânı sağladığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Bu etkinlik, toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı ve eşitlikçi hizmet anlayışının bir göstergesi olarak öne çıktı.