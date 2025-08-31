Osman Günden/Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İnan, İzmir'in farklı ilçelerine yönelik son dönemde hayata geçirilen projeleri listeleyerek, partisinin "eser ve icraat" odaklı siyaset anlayışını vurguladı.

İzmir'in Dört Bir Yanına Yatırımlar Sıralandı

Milletvekili İnan, yaptığı paylaşımda İzmir'in son haftalarda önemli yatırımlarla buluştuğunu belirtti. Paylaşımda sıralanan projeler arasında öne çıkanlar şunlar oldu:

Çeşme: Bölgenin önemli sorunlarından biri olan su temini çözüldü.

Bergama: TOKİ konutları, millet bahçesi ve gençlik merkezi gibi projeler ilçeye kazandırıldı.

Dikili: Kentin önemli ihtiyaçlarından olan devlet hastanesi ve büyük bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projeleri hayata geçiriliyor.

Ödemiş: Afet konutlarının temeli atılarak bu alandaki ihtiyaca cevap verildi.

"Bizim Siyasetimiz Eser ve İcraat Siyasetidir"

İnan, bu projelerle ilgili paylaşımını, partisinin siyaset anlayışını özetleyen bir ifadeyle noktaladı. Söz konusu projelerin birer "müjde" niteliği taşıdığını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimiz laf değil, eser ve icraat siyasetidir."