Son Mühür - Diyarbakır’da vahşice katledilen 9 yaşındaki Narin Güran davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, cezaevinden kardeşi aracılığıyla bir mesaj paylaştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi kıyısında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılamada 4 kişiye ceza verilmişti. Davada tutuklu sanıklar; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayla bağlantılı sanık Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme gerekçesinde, sanıkların ölüm eyleminde fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri; maktulün öldürülme, taşınma ve saklanma süreçlerine birlikte katıldıklarının delillerle sabit olduğu belirtildi. Karar Yargıtay’a taşınırken, ailesi Erzurum Cezaevi’nde tutuklu bulunan Salim Güran’ı ziyaret etti.

Eski muhtar olan amca Salim Güran’ın mesajı, kardeşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı:

"İştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan tutuklu olan Salim Güran, açıklamasında yine Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Kardeşi aracılığıyla açıklama yapan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı: "Bizi bu zor günlerimizde yanlız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."

''Kabak gibi ortada...''

"Çıkan bütün deliller katil olan Nevzat'ı kabak gibi ortaya koyuyor. Her şey ortada. Biz kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, susmayacağız, sessiz kalmayacağız"