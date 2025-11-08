Son Mühür - Gayrimenkul sahiplerinin her yıl iki taksit halinde ödediği emlak vergisinin ikinci taksit dönemi sona eriyor. Ev, arsa, arazi veya işyeri sahipleri, 2025 yılına ait ikinci taksit ödemelerini 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar gerçekleştirmek zorunda. 1 Kasım’da başlayan ikinci taksit ödeme süresi, 1 Aralık’ta sona erecek. Uzmanlar, son güne kalmamak için vatandaşları ödemelerini erkenden yapmaları konusunda uyarıyor.

Ödeme noktaları

Mülk sahipleri emlak vergisi ödemelerini çeşitli yöntemlerle yapabiliyor:

Belediyelerden: Taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesine giderek veznelerden ödeme yapılabiliyor.

Online Yöntemlerle: e-Devlet üzerinden veya belediyelerin web siteleri aracılığıyla ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Bankalar Üzerinden: Bankaların internet bankacılığı veya mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

Gecikme zammı ne kadar?

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellefler, gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Gecikme halinde, her ay için ayrı ayrı %4,5 oranında faiz uygulanacak. Uzmanlar, vatandaşların sistem yoğunluğu veya olası teknik aksaklıklar nedeniyle sorun yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, emlak vergisi oranları şu şekilde belirleniyor: Meskenler için: Binde 1 Diğer binalar için: Binde 2 Araziler için: Binde 1 Arsalar için: Binde 3 Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki taşınmazlar için bu oranlar %100 artırımlı uygulanıyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden üzerlerine kayıtlı taşınmazları sorgulayarak ödemeleri gereken tutarı görebiliyor.