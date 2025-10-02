Son Mühür- Marmara Denizi'nde yaşanan ve AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğündeki son depremin ardından, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin deprem riskine dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Görür, Marmara Denizi'nde gerçekleşen sarsıntının, bölgeyi sürekli tehdit eden fay hattının aktif olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti. Görür, bölgedeki sismik hareketliliğin tarihsel geçmişine atıfta bulunarak, "Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF'ın (Kuzey Anadolu Fayı) kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir," ifadeleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

"Er veya geç olacak": İstanbul için acil hazırlık çağrısı

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili bilimsel öngörüsünü tekrarladı ve bunun bir kaçınılmazlık olduğunu vurguladı. Bilim insanı, "14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız, maalesef olacak. Er veya geç," diyerek yetkililere ve halka kritik bir çağrıda bulundu. Görür, depremin ne zaman olacağını bilmenin mümkün olmadığını, ancak hazırlıklı olmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Hazır olun ve İstanbul'u depreme hazırlayın," sözleriyle kentsel dönüşüm ve afet yönetim planlarının aciliyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

Bölgesel risk ve yapılması gerekenler

Görür'ün açıklamaları, 5.0 büyüklüğündeki son sarsıntının bir uyarı işareti olarak algılanması gerektiğini gösterdi. Uzman, Marmara Denizi altındaki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunun her geçen gün enerji biriktirdiğini ve bu birikimin yıkıcı bir depremle sonuçlanacağını belirtti. Bu bağlamda, İstanbul ve Marmara kıyılarındaki kentlerin hızla riskli yapı stokunu yenilemesi, altyapı güçlendirme çalışmalarını tamamlaması ve afet toplanma alanları gibi temel lojistik hazırlıkları en üst seviyeye çıkarması gerektiğini kaydetti.