Karşıyaka, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta transfer döneminin son gününde önemli hamleler yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, altyapısından yetişen eski oyuncularından 27 yaşındaki kanat oyuncusu Namık Barış Çelik’i kadrosuna kattı. Namık Barış, Karşıyaka altyapısından çıkarak 2017-2023 yılları arasında 6 sezon forma giymiş, takımla iki kez 3’üncü Lig Play-Off maçlarına çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Kaf-Kaf’tan sonra sırasıyla Karacabey Belediyespor ve geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor’da mücadele etmişti. Ayvalıkgücü ile Play-Off finaline kadar yükselmiş ancak 2’nci Lig’e çıkmayı başaramamıştı. Transferin son gününde Namık Barış Çelik’i renklerine bağlayan Karşıyaka, Muğlaspor’dan Yasin Uzunoğlu ve Çaykur Rizespor’dan Doğanay Avcı’yı da kadroya katmıştı. Böylece yeşil-kırmızılı ekip, toplamda 20 takviye yaparak kadrosunu güçlendirmiş oldu.

Ömer Faruk kadroda kaldı

Karşıyaka, transferin son gününde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 8 ay men cezası alıp sezonu başlamadan kapatan Ömer Faruk Sezgin’i de takımda tuttu. Tecrübeli golcüye verdiği peşinatı geri alan kulüp, sezon içinde oyuncuya herhangi bir ödeme yapmayacak olmasına rağmen Ömer Faruk’un sözleşmeli futbolcu statüsünü sürdürmesini sağladı.

Ömer Faruk, transfer döneminde Kütahyaspor’dan Karşıyaka’ya katılmış, Ankaraspor forması giydiği dönemde oynanan Nazillispor maçındaki bahis olayı nedeniyle PFDK tarafından cezalandırılmıştı.