Son Mühür- İzmir’de artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve hızlı kentleşme, Tahtalı Barajı ve diğer barajlardaki doluluk oranlarını düşürürken, İZSU kent genelinde planlı su kesintilerine başladı.

Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve hızlı kentleşme şehrin içme suyu kaynaklarını tehdit ederken İzmir’de su kıtlığı her geçen gün artıyor.

2024 bahar yağışları uzun yılların ortalamasının altında kaldı. Martta metrekareye 51,9 kilogram, nisanda 25,1 kilogram, mayısta ise 23,4 kilogram yağış kaydedildi. 2025 yılı mart ayında ise yalnızca 4,3 kilogram yağış düştü. Kentte yağışlı gün sayısı bakımından da düşüş gözlendi.

Yağışların düşmesiyle şehrin ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5,11 gerilerken, Gördes Barajı tamamen kurudu.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın doluluk oranı yüzde 0,4’e, Ürkmez Barajı yüzde 4,15’e, Balçova Barajı ise yüzde 11,43’e geriledi. Güzehisar Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 51,78.

“Su bitti, önlem almak için çok geç kalındı”

İZSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında 6 Ağustos 2025 tarihi itibariyle su tüketiminin yoğun olduğu beş bölgede gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başladı.

Kentin su kaynaklarının önemli ölçüde azalması üzerine İZSU 22 Temmuz’da “Yoğun su tüketilen belediye park bahçe aboneliklerini de geçici olarak iptal etme çalışmalarını başlattık” açıklaması yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı’nda 14 milyon 600 bin metreküp, Balçova Barajı’nda ise 900 bin metreküp su kaldığını belirterek “Toplam su 15 milyon metreküp civarında. Gerçekte su bitti, önlem almak için çok geç kalındı” değerlendirmesini yapmıştı.