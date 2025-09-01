Son Mühür- Konak Belediyesi’yle Tüm Yerel Sen arasındaki ipler geriliyor. Ödenmeyen sosyal denge tazminatları ve geriye dönük alacakları için 25 Ağustos tarihinde il bırakma eylemine imza atan Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube, üyelerinden birisi hakkında eyleme katıldığı gerekçesiyle tutanak tutulduğu haberi sonrası harekete geçti.

‘’Sendikamızın almış olduğu iş bırakma kararı, Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış, tartışmasız bir sendikal haktır. Bu hak, hiçbir makamın, hiçbir yöneticinin keyfi uygulamalarıyla engellenemez.’’ Hatırlatmasında bulunan Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar,

‘’Ancak buna rağmen Konak Belediyesi'nin diğer müdürlüklerinde hiç bir şekilde tutanak tutulmaz iken maalesef Sağlık Hizmetleri müdürlüğünde görevli A.P. adlı üyemize işe gelmediniz diye sendikanın almış olduğu iş bırakma eylemi kararına katılan personel hakkında tutanak tutulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu durum, sadece sendikal hakların ihlali değil, aynı zamanda açık bir suçtur.’’ Mesajı verdi.

Yetkilileri buradan uyarıyoruz...

‘’Konak Belediyesi yetkililerini buradan uyarıyoruz’’ diyen Murat Bekar,

‘’Meşru sendikal eylemimize katılan çalışanlara yönelik her türlü baskı, tutanak ve mobbing girişimi hukuk önünde hesap verecektir.

Sorumlular hakkında yargı yoluna başvuracağız ve bu hukuksuzluğu yapan herkes, yaptıklarının hesabını yargı önünde verecektir.

Anayasal hakkımız gasp edilemez...

Hiç kimse, emekçilerin demokratik ve anayasal haklarını gasp edemez, gözdağı veremez.

Bu durum Türk Ceza Kanununun 118. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Sendikal haklara saldırı, doğrudan hukuk devletine saldırıdır. Bu anlayışa karşı susmayacağız, geri adım atmayacağız. Üyelerimizin onuru, emeği ve hakları bizim kırmızı çizgimizdir.

Kamuoyu bilmelidir ki; bu mücadelede hukuku sonuna kadar kullanacak, sorumluları adalet önünde hesap vermeye mecbur bırakacağız.’’ Uyarısında bulundu.